يورجن كلوب آخر المنضمين.. تعرف على قائمة المدربين المُتوجين بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
علاء خليف

قاد الألماني يورجن كلوب فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، بعدما استغل خسارة منافسه مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
واعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 23 نقطة كاملة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وذلك قبل 7 جولات فقط من انتهاء البطولة، حيث أصبح أقصي رصيد يمكن للسيتي الوصول إليه 84 نقطة.

وأصبح "يورجن كلوب" أول مدرب ألماني يتوج بلقب الدوري الإنجليزي في التاريخ، كما أصبح تاسع مدرب يتوج باللقب مع فريق ليفربول الإنجليزي حيث سبقه 8 مدربين هم:

- توم واتسون (إنجلترا): تولي قيادة ليفربول من 1896 وحتي 1915 وحصد لقب الدوري الإنجليزي "مرتين" بمسماه القديم موسمي 1900 / 1901، 1905 / 1906.

- ديفيد آشوورث (أيرلندا): تولي تدريب ليفربول من 1919 وحت 1923، توج بلقب الدوري الإنجليزي بمسماه القديم موسم 1921 / 1922.

- مات ماكوين (أسكتلندا): تولي تدريب ليفربول من 1923 وحتي 1928، وتوج مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي بمسماه القديم موسم 1922 / 1923.

- جورج كاي (انجلترا): توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بمسماه القديم 1946 / 1947، حيث تولي قيادة الفريق في الفترة من 1936 وحتي 1951.

- بيل شانكلي (اسكتلندا)/ قاد الريدز من 1959 وحتي 1974 ونجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي بمسماه القديم 3 مرات مع الفريق مواسم 1963 / 1964، 1965 / 1966، 1972 / 1973.

- بوب بيزلي (انجلترا): تولي تدريب ليفربول من 1974 وحتي 1983، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي بمسماه القديم 6 مرات مواسم 1975 /1976، 1976 / 1977، 1978 / 1979، 1979 / 1980، 1981 / 1982، 1982 / 1983.

- جون فاجان (انجلترا): توج بلقب الدوري الانجليزي بمسماه القديم مرة وحيدة مع ليفربول موسم 1983 / 1984.

- كيني دالجليش (اسكتلندا): تولي تدريب ليفربول من 1985 وحتي 1991، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي بمسماه القديم 3 مرات مواسم 1985 / 1986، 1987 / 1988، 1989 / 1990.

- يورجن كلوب (ألمانيا): قاد ليفربول للتتويج باللقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بالموسم الحالي 2019 / 2020، بعد غياب 30 عامًا.

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