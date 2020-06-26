موعد خضوع نجم برشلونة للكشف الطبي في يوفنتوس

وافق نادي برشلونة على مغادرة نجمه البرازيلي أرثر ميلو إلى تورينو من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.





ووفقا لإذاعة "RAC1"، سيعطي برشلونة بعد مباراته أمام مضيفه سيلتا فيغو، غدا السبت، ضمن الجولة 32 لليغا، للاعب البرازيلي إذن سفر إلى مدينة تورينو الإيطالية للخضوع للفحص الطبي، تمهيدا للانضمام لصفوف فريق يوفنتوس.





وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، أمس الخميس، أن فريقي برشلونة ويوفنتوس اتفقا على إتمام الصفقة التبادلية بين آرثر ميلو والبوسني ميرالم بيانيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





ووفقا للشبكة فإنه تم الاتفاق على أن يكون سعر بيانيتش 60 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت، بينما سعر آرثر 70 مليون يورو بجانب مكافآت أيضا.





وشارك آرثر ميلو، البالغ من العمر 23 عاما، في 20 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، وسجل 3 أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى.



