"خازن السلاح".. اللواء الدكتور محمد العصار (بروفايل)

أصدر الرئيس عبد الفتاح، السيسي اليوم الجمعة، قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وينشر موقع الفجر الإلكتروني، السيرة الذاتية للدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى.





البيانات الشخصية:

الاســـــــــم: محمد سعيد العصار

تــاريــخ الميلاد:۳ ٦ ۱۹٤٦

الحــالة الاجتماعية:متزوج وله ۳ أولاد





الأنواط والأوسمة:

وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

نوط الواجب من الطبقة الاولى

نوط الخدمة الممتازة

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

ميدالية مقاتلى اكتوبر ۷۳

وسام جوقة الشرف (مرتبة قائد ) من فرنسا





المؤهلات والدرجات العلمية:

بكالوريوس هندسة – كلية الفنية العسكرية

ماجستير الهندسة الكهربائية

دكتوراة الهندسة الكهربائية

المناصب التى تقلدها سيادته

شارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى

تقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى

مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث

رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة

مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح

مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية