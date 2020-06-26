محمود حميدة يشارك جمهوره بصورة من كواليس "الغسالة"

Advertisements

شارك النجم محمود حميده جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر بالصورة برفقةالنجم أحمد حاتم من كواليس فيلم "الغسالة".



وعلق علي الصورة قائلا : فيلم الغسالة ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا : ربنا يحفظك يا محمود .



جدير بالذكر أن فيلم "الغسالة هو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي.‎‏ ‏



والفيلم من إخراج عثمان أبو ‏لبن، بطولة فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.