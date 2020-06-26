شاهد.. منصات الأزهر الإعلامية تنشر فيلم "النيل حياتنا"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:31 م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
محمود الجلاد
نشرت صفحات الأزهر الشريف،  الفيلم الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية تحت عنوان "النيل حياتنا" وذلك بمختلف اللغات على منصاتها الإعلامية فيسبوك، يوتيوب، وانستجرام، للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل.

ويأتي هذا الفيلم كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

وكانت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد وجهت الدعوة لأبناء مصر لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر - وكما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت، مناشدة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقًا للغتها. 

ويأتي هذا حرصًا من الأزهر الشريف في دعم القضايا العادلة لمصر؛ كونه أحد أذرع القوة الناعمة لمصر عالميا؛ وتأكيدًا منه على حق مصر التاريخي والشرعي في مياه النيل.



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أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من يوم غد السبت ٦ من ذي القعدة ١٤٤١هـ الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م. 

وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

كما أهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:
１- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.
２- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.
３- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.
４- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.
５- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.
６- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.
７- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.

كما أشارت إدارة الجامع الازهر إلى أن الأنشطة العلمية والدعوية التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف ستظل على توقفها لحين إشعار آخر، داعية المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين.

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