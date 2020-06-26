محافظ قنا: وصول جهاز PCR لمستشفى حميات نجع حمادى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه تم وصول جهاز PCR لتحليل عينات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وسيتم تركيبه بمستشفى حميات نجع حمادى لخدمة المواطنين بمدن شمال المحافظة. 

أوضح الداودى، في بيان صحفى، أنه سيتم تركيب الجهاز وبدء العمل به خلال اسبوع بهدف المساهمة فى سرعة اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا وهو ما يسهم فى تحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين. 

وفى سياق متصل تفقد الدكتور راجي تاوضروس مدير مديرية الصحة اقسام مستشفى الحميات لمتابعة انتظام سير العمل ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية كما تفقد اعمال التطوير بالمستشفى والتى تشمل تركيب شبكة غازات بالغرف وقسم العناية المركزة بعدد ٨ أسرة بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

آخر تطورات كورونا في مصر:

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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