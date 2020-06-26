بعد قرار عودة الحضانات.. أبرز النصائح لحماية الأطفال من كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
زينب وهبه
جاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بعودة فتح الحضانات بحلول شهر يوليو المقبل بعد أن تم إغلاقها لشهور خوفًا من انتقال عدوى "كوفيد 19" للأطفال مع إصدار عدة ضوابط واشتراطات للعمل في الحضانات اليومين المقبلين لضمان سلامة الأطفال والعاملين في الحضانات من العدوى.

ومنعاَ لقلق وخوف الأمهات على أطفالهم من العدوى بكوفيد 19 ترصد بوابة "الفجر" أبرز النصائح لحماية الأطفال قبل فتح الحضانات والأمور التي ينبغي على الأم أن توجهها لطفلها وتعلمها له قبل الذهاب للحضانة منعا من العدوى بكوفيد 19 بحسب ما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في النقاط التالية:

1- أن توجه الأم طفلها بالامتناع عن الاتصال الوثيق مع من يعاني من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

2- أن تُعلم الأم طفلها آداب السُعال التي تشتمل على ترك مسافة مترين من الأشخاص الآخرين عند العطس أو الكحة.

3- أن توجه الطفل عندما يقوم بالعطس أن يغطي أنفه وفمه بمنديل ورقي والتخلص منه فور استخدامه مرة واحدة فقط أو يقوم الطفل بتغطية أنفه وفمه بالملابس مثل الكم أو يعطس داخل الجاكيت.

4- توجه الأم طفلها بأن يتخلص من المنديل الورقي بعد استخدامه مرة واحدة فقط بطريقة صحية من خلال وضعه في كيس محكم الغلق.

5- تعلم الأم طفلها بالالتزام بغسل اليدين بالماء الجاري والصابون وتعقيمها بعد العطس مباشرة. 

6- تأكد الأم من أن الكمامة التي يرتديها طفلها غير ممزقة أو غير متسخة ولم تُستخدم قبل ذلك.

7- توجه الأم طفلها أن لا يرتدي كمامة غيره حيث أنها مصدر كبير لإنتقال العدوى بكوفيد 19 ويمكن أن تكون قاتلة.

8- تعلم الأم طفلها طريقة ارتداء الكمامة.

9- يجب أن تعلم الأم أن الأطفال أقل من سنتين ممنوعين من ارتداء الكمامات.

10- ينبغي أن تعلم الأم طفلها أن المسموح في اللمس من الكمامة هو الرباط فقط خلف الأذن وعند إزالة الطفل للكمامة توجهه الأم أن يزيل الكمامة برفق من خلف الأذن.

11- توجه الأم طفلها قبل ارتدائه الكمامة أن يقوم بتنظيف يديه جيدًا بالماء الجاري والصابون أو تعقيم يديه وتطهيرها بأدوات التعقيم والتطهير.

12- توجيه الأم طفلها بعد نزعه الكمامة طريقة التخلص من الكمامة من خلال وضعها في كيس محكم الغلق وإلقائه في سلة المهملات.

13- التزام الأم بتقديم الغذاء الصحي والسليم والأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة لطفلها.

14- التزام الأم بمنع طفلها من تناول الأغذية خارج المنزل وأن يقتصر طعامه على الأغذية التي في المنزل.

15- أن تشجع الأم طفلها على اللعب والرياضة لأن الطفل يكتسب من خلالهما الصحة والبركة والمناعة.

16- تلتزم الأم بأن يتعرض طفلها يوميًا لأشعة الشمس قبل وقت الظهيرة لمدة نصف ساعة حتى يكتسب الطفل مستويات عالية من فيتامين "د" مما يقوي مناعته ويقيه من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومضاعفاته.

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