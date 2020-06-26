كيكي سيتين يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي وقع عليها اختياره لمواجهة سيلتا فيجو غدا السبت في إطار منافسات مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني غياب متوسط الميدان سيرجيو بوسكيتس، بسبب الإيقاف. 

وضمت قائمة برشلونة كلا من :- 

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - أرثور ميلو - لويس سواريز - ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - فيدال - أومتيتي - جونيور - إيناكي بينا - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مورير - مونشو - كوينسا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 68 خلف ريال مدريد الأول الذي يمتلك نقس الرصيد من النقاط، متخلفًا بفارق المواجهات المباشرة والتي تأتي في صالح الفريق الملكي.

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