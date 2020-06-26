حمادة هلال يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:29 م
حمادة هلال
حمادة هلال
فايقة محمد عادل
شارك النجم حمادة هلال جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة برفقة والداته وطلب من الجمهور بالدعاء لها قائلا: أسالكم الدعاء يارب اشفي أمي يارب اشفي أمي ، اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا اغنية طحن في طحن ومن بعد كلمات تلك الأغنية :
"عايشين ومش عايشين .. بنكبر ومش حاسين .. حياة بين البينين وظروف متركبة .. في ساقية مربوطين.. بتفرمنا السنين.. ابيضو الشعرتين واحنا في عز الصبا ".

الأغنية هي من إنتاج حمادة هلال حيث إتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الإنتاج لنفسه أغنياته مثل "ست الناس" في عيد الأم و "ياجماله" مع منة عرفة و قبلها " أشرب شاي".وهي من كلمات هشام عبد الحليم والحان حسن سراج وتوزيع أوكا .

أخبار تهمك

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 6 دقيقة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة وتوتنهام

منذ أقل من ساعتين

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 8 ساعات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

العقوبات الدولية المنتظرة على حكومة السراج في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

موعد خضوع نجم برشلونة للكشف الطبي في يوفنتوس

منذ 39 دقيقة

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

كيكي سيتين يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار جمهوري بترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

منذ ساعة و 20 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة عرض ألميريا لضم صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 40 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

05:43 م

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

06:02 م

عاجل.. قرار جمهوري بترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

05:48 م

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!