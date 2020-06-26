حمادة هلال يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

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شارك النجم حمادة هلال جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر بالصورة برفقة والداته وطلب من الجمهور بالدعاء لها قائلا: أسالكم الدعاء يارب اشفي أمي يارب اشفي أمي ، اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا اغنية طحن في طحن ومن بعد كلمات تلك الأغنية :

"عايشين ومش عايشين .. بنكبر ومش حاسين .. حياة بين البينين وظروف متركبة .. في ساقية مربوطين.. بتفرمنا السنين.. ابيضو الشعرتين واحنا في عز الصبا ".



الأغنية هي من إنتاج حمادة هلال حيث إتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الإنتاج لنفسه أغنياته مثل "ست الناس" في عيد الأم و "ياجماله" مع منة عرفة و قبلها " أشرب شاي".وهي من كلمات هشام عبد الحليم والحان حسن سراج وتوزيع أوكا .