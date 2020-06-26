عاجل.. قرار جمهوري بترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:48 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، اليوم الجمعة، قراراً بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.


قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع الأربعاء،  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

واطلع الرئيس السيسي، على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكداً في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

وخلال الاجتماع، اطلع الرئيس  على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

ووجه الرئيس بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وشاح النيل رتبة فريق فخري بوابة الفجر اللواء محمد العصار السيسي

أخبار تهمك

فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

حقيقة عرض ألميريا لضم صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة وتوتنهام

منذ 33 دقيقة

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

نجم بيراميدز يرد على عرض الزمالك

منذ ساعة و نصف

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد عودة الموقع للعمل.. استعلم عن أحقيتك في العلاوات الخمسة

منذ حوالي 9 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يستقبل وزير الداخلية‎

عاجل.. السيسي يعين اللواء محمد عرفان مستشارا للحوكمة والبنية المعلوماتية

متحدث الرئاسة: عملية تحديث كبيرة للسكة الحديد سيتم متابعتها بقيادة كامل الوزير (فيديو)

عاجل.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

عاجل.. بيان لرئاسة الجمهورية

عاجل.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

04:28 م

صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة وتوتنهام

05:30 م

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!