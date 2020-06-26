صندوق النقد الدولى يتوقع فاقد في الإنتاج بنحو 12 تريليون دولار

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار ”لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة“.


وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي ورغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس عالميا. وقالت إن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.

توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ركودا اقتصاديا عالميا أكثر عمقا مما كان متوقعا في السابق، إذ يتواصل توقف أنشطة الأعمال والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي في أغلب الدول. وصار يتوقع انكماشا نسبته 4.9 %للناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وإجمالي فاقد في الإنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية 2021.

وقال جورجيفا ”ما زال متاحا لدينا نحو ثلاثة أرباع طاقة الإقراض...لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد الدولي للاختبار، لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة“.

 

أخبار تهمك

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعاً بعد قليل لبحث ملف سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يرد على عرض الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

حقيقة عرض ألميريا لضم صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة وتوتنهام

منذ أقل من نصف ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

04:28 م

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

05:03 م

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!