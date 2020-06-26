مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع وكيل أعماله للاستفسار عن العروض الأخيرة التي وصلته من الدوريات الأوروبية.





وتلقى نادر شوقي وكيل اللاعبين، اتصال من جانب رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار إلى الأهلي، لمعرفة أخر التطورات الخاصة بمستقبله وحقيقة رغبة بعض الأندية الأوربية في التعاقد معه بداية الموسم المقبل.





وأشارت تقارير صحفية، إلى رغبة أودينيزي الإيطالي، في التوقيع مع رمضان صبحي عقب نهاية إعارته مع الأهلي بداية من الموسم الجديد.





وحسم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفه من شراء رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بصفة نهائية مطلع الموسم الجديد.





ورفض مجلس إدارة النادي، الاستسلام في صفقة التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





وقرر مجلس النادي الأهلي، توفير مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وحدد الأهلي، مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لشراء رمضان صبحي، جناح الفريق المعار من قبل هدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.



