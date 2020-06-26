مغردون "تويتر" متفاعلون.. "نفخر بفتاة الحرس الملكي"

تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة فتاة سعودية تظهر بزي الحرس الملكي السعودي.

وجرى تداول الصورة على نطاق واسع تحت وسم "الحرس الملكي"، إذ وصفت بـ "صورة الموسم" على موقع الطائر الأزرق (تويتر)، وحصدت تعليقات إيجابية، مقرونة بعبارات الثناء والفخر بالمرأة السعودية التي أصبحت تلعب دوراً بارزاً إلى جانب الرجل في شتى ميادين العمل، مؤكدين رفضهم التقليل من قدرات ومكانة المرأة السعودية التي أثبتت وجودها محلياً وعالمياً.

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر صورة امرأة في الحرس الملكي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتلا"، معلقًا عليها برموز توحي بدعم جهود المملكة وتقدير دور المرأة.





ويظهر في الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي، وتقف بجانب زميل لها، وقد ارتديا كمامات واقية.





فيما قالت الكاتبة حليمة المظفر، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تعليقًا على صورة امرأة في الحرس الملكي: "فخورة بنساء وطني.. صورة تشرح الصدر وتجعل القلب أخضر".





فيما علق عمر النشوان على صورة امرأة في الحرس الملكي قائلًا: "بناتنا فخرنا في كل الميادين".





وكانت الهيئة العامة للإحصاء قالت في تقريرها بعنوان "المرأة السعودية شريك النجاح" إن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على مزيد من الحقوق عن طريق التمكين على الصعيدين الوطني والدولي؛ ما أتاح للمرأة القيام بدور مهم في التنمية.