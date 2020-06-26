وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، عن قيام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بتفقد عدد من الفنادق؛ لمراجعة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بها. 

وتفقد الدكتور خالد العناني، اليوم الجمعة، عدد من الفنادق السياحية بالساحل الشمالي وذلك؛ لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة أولى، اعتبارا من أول يوليو.

رافقة خلال الجولة غادة شلبي نائب الوزير، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية.

وخلال الجولة قام وزير السياحة والآثار بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها تلك الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، للتاكد من الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتباعد والتعقيم وغيرها

كما تفقد الوزير العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

واستمع الوزير من مديري الفنادق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، وأن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وأضاف أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة في جميع المناطق وعلي جميع الاسطح.

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وهنأت السيدة جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس.

وأعلنت جلوريا جيفارا، منح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel من المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما عبر "فيديو كونفرانس"، والذي أعلنت خلاله سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، وأعربت عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، 

وهو يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود. 
وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات السلامة بفنادق الساحل الشمالي (صور)

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