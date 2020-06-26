استعدادات مقاهي وكافيهات الإسكندرية لاستقبال روادها غدًا

باجراءات نظافة وتطهير تستعد مقاهي وكافيهات الإسكندرية لإعادة الفتح غدا السبت، عقب اغلاق دام لنحو ثلاثة شهور، لتستقبل زبائنها والرواد من أهالي المحافظة والزائرين، وفق الاجراءات التي حددها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





فقد بدأت المقاهي والكافيهات التي تعد فترة الصيف هي فترة الرواج والمكسب الاستعداد لاستقبال الزائرين من تنظيف الأرضيات والطاولات والزجاج وقد بدأت عدد من المقاهي على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي الاعلان عن مواعيد تقديم وجبات الافطار وأشهى الأطباق التي ستقدمها، مع التأكيد على تطهير وتعقيم مستلزماتها.





أحد مستأجري المقاهي على طريق كورنيش الإسكندرية تحدث إلى "الفجر"، قائلا: إن جميع المقاهي تكبدت خسائر مالية من توقف نشاطها، وأن اجراءات فتح المقاهي يعد سليم في فترة الصيف الذي يعد موسم للمكسب واستقبال الزبائن، لكن في ذات الوقت المقهي يلتزم إجراءات الوقاية والسلامة بالنسبة للعاملين والمكان والخدمات المختلفة بالكافيه.



