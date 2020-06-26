استعدادات مقاهي وكافيهات الإسكندرية لاستقبال روادها غدًا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:36 م
مقاهي الإسكندرية
مقاهي الإسكندرية
دينا حسن- محمد رجب
باجراءات نظافة وتطهير تستعد مقاهي وكافيهات الإسكندرية لإعادة الفتح غدا السبت، عقب اغلاق دام لنحو ثلاثة شهور، لتستقبل زبائنها والرواد من أهالي المحافظة والزائرين، وفق الاجراءات التي حددها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فقد بدأت المقاهي والكافيهات التي تعد فترة الصيف هي فترة الرواج والمكسب الاستعداد لاستقبال الزائرين من تنظيف الأرضيات والطاولات والزجاج وقد بدأت عدد من المقاهي على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي الاعلان عن مواعيد تقديم وجبات الافطار وأشهى الأطباق التي ستقدمها، مع التأكيد على تطهير وتعقيم مستلزماتها.

أحد مستأجري المقاهي على طريق كورنيش الإسكندرية تحدث إلى "الفجر"، قائلا: إن جميع المقاهي تكبدت خسائر مالية من توقف نشاطها، وأن اجراءات فتح المقاهي يعد سليم في فترة الصيف الذي يعد موسم للمكسب واستقبال الزبائن، لكن في ذات الوقت المقهي يلتزم إجراءات الوقاية والسلامة بالنسبة للعاملين والمكان والخدمات المختلفة بالكافيه.

وأضاف، أن جميع المستاجرين حريصين على تنفيذ ضوابط وتعليمات مجلس الوزراء، باستقبال 25% من طاقة التشغيل، مع مراعاة التباعد الإجتماعي، حرصًا على سلامة الرواد والعاملين، وحتى تستمر المقاهي في العمل والتشغيل.

أيضا، أحد مستأجري المقاهي في منطقة الجمرك يدرعي "محمد"، ذكر أن الفترة القادمة من بداية التشغيل سيكون تقديم المشروب من خلال الكوب الكرتوني، والمعالق البلاستيكية، مع مراعاة تباعد الطولات، وذلك لتنفيذ التعليمات، وتعويض الخسائر المادية التي حديثت خلال الثلاثة شهور الماضية بسبب الاغلاق.

وجاءت ضوابط وزارة التنمية المحلية لفتح المقاهي والكافيهات، كالتالي:
1- استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.
2- ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الإستيعابية.
3- عدم تقديم النارجيلة "الشيشة".
4- إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. 
5- يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
6- تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.
استعدادات مقاهي وكافيهات الإسكندرية لاستقبال روادها غدًا
استعدادات مقاهي وكافيهات الإسكندرية لاستقبال روادها غدًا
استعدادات مقاهي وكافيهات الإسكندرية لاستقبال روادها غدًا
استعدادات مقاهي وكافيهات الإسكندرية لاستقبال روادها غدًا
استعدادات مقاهي وكافيهات الإسكندرية لاستقبال روادها غدًا
استعدادات مقاهي وكافيهات الإسكندرية لاستقبال روادها غدًا

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