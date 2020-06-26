خطوة جديدة من الأهلي للحفاظ على فايلر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:30 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
بدأ مسئولو الأهلي في اتخاذ خطوة رسمية جديدة من أجل الحفاظ على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وحرص مسئولو النادي الأهلي على تكليف المحامي السويسري مونتييري بإنهاء كل التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد مع مواطنه رينيه فايلر.

وكانت أنباء قد انتشرت في الأوساط الرياضية خلال الأيام الماضية تتحدث عن هروب رينيه فايلر من الأهلي، إلا أن النادي نفى كل هذه الأخبار.

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من جانبه، تلقى النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية بشرى سارة بشأن الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرغب الأهلي منذ فترة في التعاقد مع سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم المقبل.

وتواصل مسؤولي المارد الأحمر مع سيرينيو في الساعات الماضية لمعرفة موفقه من الانضمام إلى الفريق في الصيف المقبل.

وأبدى سيرينو ترحيب كبير بفكرة الانضمام إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي ولكنه طلب انهاء الأمر مع إدارة نادي صن داونز أولا.

وسيبدأ مسئولو النادي الأهلي بالفعل في التفاوض مع نادي صن داونز خلال الأيام القادمة وتقديم عرض ضخم لإقناعهم ببيع سيرينو في نهاية الموسم الجاري.

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