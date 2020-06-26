محو أُمية 48 سيدة بمبادرة "أنت عظيمة" ببورسعيد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد عزام
كرم حزب مستقبل وطن أمانة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعي، الحاصلين علي شهادات محو الأُمية بدورة فبراير 2020، والتي كان قد تم البدء فيها نوفمبر الماضي، وذلك في إطار مبادرة "أنتِ عظيمة" التي دشنتها النائبة رشا رمضان أمين المرأة علي مستوى الجمهورية بالحزب. 

كان حزب مستقبل وطن، قد وقع بروتوكولًا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة الدكتور عاشور عمر، رئيس الهيئة، لفتح فصول محو الأُمية بأمانات الحزب على مستوى الجمهورية. 

وتقدم نحو، 130 دارس ودارسة لفصول محو الأُمية التي أقامها حزب مستقبل وطن ببورسعيد، ودخل الامتحان 77 نجح منهم 48 موزعين علي أحياء "الزهور، والشرق"، ومدينة بورفؤاد، كمرحلة أولي. 

وقامت شيماء بهير، أمين المرأة بحزب مستقبل وطن ببورسعيد، بتوزيع المكافآت المالية علي مدرسي "محو الأُميه"، كما تم توزيع الشهادات لـ 48 من الذين تعلموا القراءة والكتابة وتم محو أُميتهم، وذلك بحضور بسام زايدة مدير عام هيئه تعليم الكبار بالمحافظة. 

كما حضرن التكريم سوزان قوطة أمين المرأة بقسم الزهور، ماهيناز جمال أمين المرأة بقسم بورفؤاد أول، والدكتورة ميرفت فرح، ومنال النبراوي من هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة، ويستمر الحزب خلال الفترة القادمة في فتح الفصول التعليمية لمحو الأُمية بكافة أحياء المحافظة، للقضاء علي الأُمية ببورسعيد.

وفي سياق مختلف، قدم مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة المهندس أحمد البربري، الشكر والتقدير لنائب مستقبل وطن عن محافظة بورسعيد، الدكتور "محمود حسين" وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على مجهوداته في المساهمة في اجراءات التراخيص المطلوبة لإنشاء مدرجات استاد بورفؤاد الرياضي وتذليل جميع المعوقات التى واجهت المجلس للحصول عليها لبدء مرحلة التطوير. 

وخلال بيان النادي، أعرب المهندس أحمد رضوان، عضو مجلس الإدارة، عن شكره العميق لنائب مستقبل وطن تقديرا لمجهوداته، حيث سبق ذلك العديد من المواقف التى شهدت عطاءه لنادي بورفؤاد بشكل خاص وأندية بورسعيد بشكل عام.

وأضاف "رضوان"، أن الإجراءات الخاصة بالبناء انتهت بنسبة كبيرة ولا يتبقى فيها سوى القليل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية لإستاد بورفؤاد، والتي تتضمن بناء المدرجات يمين ويسار المقصورة التي سيتم تطويرها والواجهة الخارجية للنادي وانشاء صالات للألعاب ومكاتب إدارية بالشكل الذي يليق بمكانة النادي التاريخية وهيئة قناة السويس الذى يتبعها النادي، على أن يعقب هذه المرحلة إنشاء مضمار الملعب كمرحلة نهائية.

يذكر أن الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، قد حصل عبي موافقات لبناء وتطوير مدرجات نادي بورفؤاد يمين ويسار المقصورة، بالإضافة إلى الموافقة علي إنشاء صالة رياضية "جيم".

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