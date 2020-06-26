الشؤون الإسلامية: الوطن محفوظ من تآمر شياطين خيمة الخسة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:27 م
وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز
وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز
الفجر السعودي
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن التمسك بالعقيدة والسمع والطاعة لولاة الأمر - وفقهم الله - والمحافظة على الأمن تتحق بها السلامة والنجاة، مشيراً إلى أن الوطن محفوظ بحفظ الله من تآمر شياطين خيمة الخسة التي رعاها زنديق وإخواني ودعاة فتنة خونة.

جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه بتوتير جاء فيها "وطني الغالي الله حافظك، ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان تآمر عليك زنديق ذميم وإخواني مارق وداعية فتنة خائن فحفظك الله وفضحهم".

وأضاف: "أخي المواطن في دارالتوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين هؤلاء الأعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك".

وبين آل الشيخ في ختام تغريدته التي حظيت بتفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي أن التمسك بالعقيدة والسمع والطاعة لولاة الأمر والمحافظة على الأمن بها تكون السلامة والأمن للجميع.

وتتزامن تغريدات الوزير آل الشيخ الذي عرف بفضح جماعة الإخوان الإرهابية مع التسريبات الأخيرة لحاكم المطيري، أحد قادة تنظيم الإخوان خلال لقائه بمعمر القذافي، والتآمر على أمن دول الخليج وخاصة المملكة والكويت، التي توضح مدى مكر وخبث هذا التنظيم وتورطه وقيادته بما حل ببعض الدول العربية من دمار وخراب، لتعري حقيقتهم وتكشف تاريخ مؤامراتهم الدنيئة ضد الأمن القومي العربي.

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محفوظ تآمر الوطن الشؤون الاسلامية الخسة

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