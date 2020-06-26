صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة وتوتنهام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني يسعى لغقد صفقة تبادلية مع توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة إندبندنت البريطانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع تانجي ندومبيلي نجم خط وسط توتنهام في الميركاتو الصيفي المقبل وذلك على الرغم من العلاقة المتوترة بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن برشلونة مستعد للتخلي عن أحد نجميه نيلسون سيميدو أو فيليب كوتينيو مقابل الحصول على خدمات تانجي ندومبيلي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توتنهام يعتبر من الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لكنه لا يرغب في إجراء صفقة تبادلية وأنه يرغب في التخلي عن نجمه ندومبيلي مقابل مبلغ نقدي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن دانيال ليفي رئيس توتنهام يسعى للحصول على 60 مليون يورو من وراء بيع ندومبيلي وهو المبلغ الذي دفعه عند التعاقد مع اللاعب من صفوف ليون في العام الماضي.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن هذا المبلغ مرتفع بالنسبة لبرشلونة الذي يرغب في جمع الأموال من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.


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