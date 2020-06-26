بحث علمي مشترك بين جامعتي "هارفارد" و"الفيوم" في مجال الفيزياء

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
نشر الدكتور محمود عبدالحفيظ، أستاذ فيزياء المواد بجامعة هارفارد الأمريكية، بالتعاون مع الدكتور عبدالوهاب حمدي المدرس بقسم الفيزياء بجامعة الفيوم/ بحث بالمجلة الأمريكية للفيزياء، وهي من أعرق مجلات النشر في تخصص الفيزياء.

من جهته، قال الدكتور محمود عبدالحفيظ، إن البحث يمثل إضافة جديدة لعلم المواد وخاصه لفهم ظاهرة فائقية التوصيل للمواد، مضيفًا أن المواد تقسم من حيث قدرتها على توصيل الكهرباء إلى عوازل Insulators مثل الخشب، وأنصاف الموصلات Semiconductors مثل السيليكون، وموصلات Conductors مثل النحاس، ولكن هناك نوعاً آخرًا، وهو مايعرف باسم المواد فائقية التوصيل.

وأشار إلى أنها سميت فائقيه التوصيل نظرا لأنها عند درجة حرارة معينة (منخفضة نسبيا) تصبح مقاومتها للكهرباء مساوية للصفر، وتصبح قدرتها على التوصيل فائقة جدًا، حيث إنه إذا ما وجد تيار كهربي في حلقة متصلة من هذه المادة فإنه سوف يسرى داخل الحلقة بدون وجود مصدرللجهد الكهربي.

واوضح عبدالحفيظ، أن هذه المواد لها تطبيقات عديدة في مجالات مختلفه علي سبيل المثال وليس الحصر في مجال الإلكترونيات لما تمتاز به من قدرة عالية في فتح و إغلاق الدائرة الكهربية لتمرير التيار ومنعه، وهذا يشكل العنصر أساسي في بنية الكمبيوتر والبحث جارِ الآن لإدخال هذه المواد في صناعة السوبر كمبيوتر، وإذا ما توصل إلى ذلك فإن هذا سوف يؤدى إلى تطور كبير في مجال الكمبيوتر.

وأضاف أنه إلى الآن لا توجد نظريه تشرح هذه الظاهره ولا توجد مادة لهذه الظاهرة عند درجات حرارة الغرفة العادية، وهو ما نعمل عليه الآن.

ويأتي هذا البحث تعبيرا عن المستوي العلمي الكبير لاساتذة جامعة الفيوم في مختلف التخصصات لاسيما مجال فيزياء المواد حيث حققت الجامعة مؤخرا مراكز متقدمه في هذا المجال.
بحث علمي مشترك بين جامعتي "هارفارد" و"الفيوم" في مجال الفيزياء
بحث علمي مشترك بين جامعتي "هارفارد" و"الفيوم" في مجال الفيزياء

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