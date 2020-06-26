الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشارك في منتدى السياسات "آيكان 68

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،اليوم الجمعة، أنه شارك في منتدى السياسات "آيكان 68 (ICANN68)" الافتراضي الذي عُقد في الفترة من 22 إلى 25 يونيو ونظمته هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان).

وأوضح "الجها"ز في بيانا له، إن هذه المرة الثانية التي تعقد فيه الهيئة الاجتماع العام عن طريق المشاركة عن بعد فقط، وذلك نظرًا لتفشي فيروس كوفيد-19 المستجد وما تلاه من إجراءات لاحقة وتدابير صحية مقيدة في جميع أنحاء العالم.

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في كوالالمبور بماليزيا لذا قرر القائمون على الاجتماع عقد كافة الجلسات عبر الإنترنت وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة كوالالمبور.

وأشار "الجهاز" إلى أنه خلال المنتدى اجتمعت اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) التابعة لهيئة الايكان برئاسة المهندسة منال إسماعيل، أحد كبار خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسياسات الإنترنت التي تترأس اللجنة منذ عام 2017 حيث تم انتخابها لهذا المنصب.

وألمح"الجهاز" إلى أن مشاركته في فعاليات منتدى السياسات آيكان 68 بحضور العديد من لجانه ودوائره التى تمثلت في حضور اجتماعات اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC) عبر التمثيل الرسمي للحكومة المصرية في اللجنة، وحضور اجتماعات اللجنة الاستشارية للمستخدمين (ALAC)التي تمثل المجتمع العالمي لمستخدمي الإنترنت الفرديين المشاركين في تطوير سياسات الهيئة عبر مركز ريادة الأعمال DNS الخاص بها، وحضور اجتماعات الفريق التوجيهي للقبول العالمي (UASG) واجتماعات اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار (SSAC) عبر سجل (.مصر)، مشيرًا إلى أنه هذه الاجتماعات شهدت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة في هذا الحدث الهام منها، إساءة استخدام نظام اسم النطاق (DNS) والتسجيل الضار خلال تفشي فيروس كوفيد-19، والتخفيف من حدة إساءة استخدام نظام اسم النطاق، ونظام اسم النطاق وإنترنت الأشياء، وسياسات حماية البيانات، والإجراءات الخاصة بالنطاقات العلوية الخاصة بالدول (ccTLDs) والنطاقات العلوية العامة الجديدة (gTLDs) الجديدة.