"موضة وفاشون".. برنامج جديد لـ دينا رزق على الفضائيات

بدأت الإعلامية الشابة دينا رزق تسجيل برنامجها الجديد موضة وفاشون، والمتخصص في كل ما يهم البنت والمرأة المصرية، والذي سيذاع قريبا على إحدى القنوات الفضائية.

وأبدت دينا رزق، سعادتها بانطلاق أولى تجاربها الإعلامية خاصة بعد نجاحها في مجال الفاشون والأزياء على مدار 5 سنوات، مؤكدة أن برنامجها الجديد سيتضمن فقرات متخصصة في المكياج والعطور والاكسسوارات والمجوهرات والفاشون، وكل الموضة التي تهتم أي بنت ان تتابعها.

وأشارت إلى حرصها وفريق عمل البرنامج على استضافة أهم خبراء الموضة والتجميل والفاشون ديزاينر من كل الوطن العربي، مؤكدة أنه ستكون هناك العديد من المفاجآت لمشاهدات البرنامج، وأكدت أنها ستكون حريصة على تقديم الدعم لكل المتخصصات الجدد في مجالات الفاشون والمكياج وسيكونوا ضيوف في فقرات البرنامج المختلفة.