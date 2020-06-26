غلق جزئي لشارع السودان بالجيزة.. تعرف على السبب

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:13 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق جزئى لشارع السودان، لتنفيذ أعمال إصلاح كابل جهد متوسط.

وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إتخاذ إجراءاتها وذلك بمناسبة أعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ، حيث سيتم غلق حزئى لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالإتجاهين لمدة 3 أيام أبتداء من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 فجرًا إعتبارًا من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد دون تعطيل للحركة المرورية.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.

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وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارعي سويلم والاسلام بالاتجاهين لمده 3 أيام من الساعة 12 صباحا وحتي الـ 5 صباحا، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو انفاق الخط الرابع.

وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة، والشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع. 

ونوهت الإدارة أنه سيتم اجراء قطع عرضي لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والاسلام بالاتجاهين ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الاعمال ولمده ثلاثة أيام من اليوم الجمعة حتي يوم الاحد المقبل وذلك دون تعطيل للحركة المرورية. 

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالأشراف والمتابعة الميدانية للأعمال وسرعه رد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المروريه.

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مرافق الغاز شارع السودان بوابة الفجر المرور الجيزة

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