رئيس المقاولون العرب يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح

وجه صلاح محسن رئيس نادي المقاولون العرب رسالة خاصة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي بعد التتويج بلقب الدوري يوم أمس الخميس.

وحصل ليفربول على لقب البريمرليج بعد سقوط غريمه مانشستر سيتي يوم امس على يد تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثلاثين من الدوري.

واشاد رئيس المقاولون بتتويج محمد صلاح بلقب بطولة الدوري بعد غياب 30 عاما عن الريدز قائلا: محمد صلاح يستحق التتويج بالبطولات في أوروبا، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية بدون منازع.





واضاف رئيس المقاولون أنه يتوقع تتويج محد صلاح بالبطولات في الفترة القادمة بعد وصوله لمستوي رائع ومميز مع ليفربول منذا انضمامه من روما الايطالي.