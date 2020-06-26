بالخطوات.. اعرف الآن طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ومواعيد الصرف عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خلال السطور التالية،خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ومواعيد الصرف عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي.





قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بالبدء في تفعيل موقعها الإلكتروني لتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة.





بوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي ( اضغط هنا )، وتتمثل خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لا صحاب المعاشات في كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني، مع كتابة اسم الأم، وسيعرف قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف. ويمكن الآن الدخول على موقع





والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، 1.9 مليون من القطاع الحكومي، و524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي.





كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات.





وأكدت الوزيرة في وقت سابق أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات السيسي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة في ظل أزمة كورونا.



