ميلان يوجه رسالة مؤثرة إلى أسطورته

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:00 م
مالديني
مالديني
وكالات
قدم نادي اي سي ميلان الإيطالي التهنئة إلى أسطورة الروسونيري ، باولو مالديني بمناسبة عيد ميلاده الثاني والخمسين.

وكان باولو مالديني قد أعلن خلال تصريحات صحافية في شهر مايو الماضي بأن تاريخه وعائلته الطويل مرتبط بميلان لدرجة أنه لن تكون له نهاية، ولكن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ52 فإن مستقبله في ميلان بات مهددا بسبب امتلاك إيفان غازيديس المدير التنفيذي للنادي لزمام الأمور ورغبته في تحقيق مشروعه المتعلق بانضمام الألماني رالف رانجنيك كمدرب للنادي وفي منصب إداري أيضا.

وترغب إدارة ميلان في استمرار مالديني مع النادي نظرا لإخلاصه المتناهي، ولكن مع مشروع النادي الجديد سوف يكون دوره ثانويا، وهذا لن يكون مقبولا بالنسبة له، خاصة عقب رحيل بوبان واقتراب ستيفانو بيولي من الرحيل بنهاية الموسم أيضا.

وقد يكون عيد ميلاد مالديني الحالي هو الأخير له مع "الروسونيري" حيث بدأ مسيرته مع النادي في موسم 1984/1985 عندما تواجد على مقاعد البدلاء مع نيلس ليدهولم مدرب الفريق واستمرت رحلته حتى موسم 2008/2009 مع كارلو أنشيلوتي.

وحقق مالديني على مدار مسيرته الكروية الطويلة التي امتدت لثلاثة عقود وخاض ما يقارب 900 مباراة بقميص الميلان، 26 بطولة، منها خمس كؤوس أوروبية "دوري الأبطال"، وسبعة ألقاب دوري إيطالي، وخمس ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتننتال مرتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة.

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