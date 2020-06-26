صحيفة إيطالية تكشف عن مفاجأة قوية حول سد النهضة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:53 م
سد النهضة
سد النهضة

كشفت صحيفة "الكوديتيانو" الإيطالية، اليوم الجمعة، عن مخاطر سد النهضة وتأثيراته السلبية على النظم البيئية والسكان الأًصليين بالمنطقة، وتنبأ عدد من المحللين أن يتسبب السد في مجاعة كبيرة بإثيوبيا.

وأوضح عدد من الخبراء أن "هناك تأثير للسد وقنوات الري والمزارعين على النظم البيئية الحساسة فى المنطقة وعلى مجتمعات السكان الأصليين، التى تعيش على طول ضفاف النهر وعلى الحدود مع كينيا".

وأضافوا: كما أن نهر أومو سيعانى من انخفاض كبير فى التربة الخصبة وبالتالى فإن السد سيقضى على الزراعة وهو ما سيخلق مجاعة للأثيوبيين.

وأكدت الصحيفة الإيطالية فى تقريرها على أن تربية الأغنام أيضاً ستتأثر بشكل مباشر وغير مباشر مما يعرض الأمن الغذائى لما لا يقل عن 200 الف شخص فى أثيوبيا للخطر، وستدمر شعور مثل كويجو، الذين يعيشون فقط على صيد الأسماك والصيد، وسيزيد التنافس على الموارد النادرة المتاحة من النزاعات بين الاعراق.

وحذر عدد من الخبراء من تداعيات السد على بحيرة توركانا الكينية، التى تستقبل أكثر من 90% من مياهها من نهر أومو، ويمكن أن تؤثر التخفيض فى مستوى البحيرة بشكل لا رجعة فيه فى الوقت الذى يعتمد ما يقرب 300 الف شخص على هذه البحيرة فى صيد الاسماك والمعيشة.

ونددت الصحيفة الإيطالية بطرد الحكومة الأثيوبية للشعوب الاصلية فى نهر الاومو، مشيرة إلى أن الحكومة الاثيوبية ترغب فقط فى توفير الكهرباء متجاهلة الأثار السلبية التى تطول الزراعة والصيد.

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