مي عمر تفاجئ جمهورها بإطلالة مختلفة وتعبر: "هذا ما يفضله زوجي"

Advertisements





نشرت الفنانه مي عمر صورة لها بشعر قصير وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت"مي" في الصورة وهي ترتدي فستان فضي، به الكثير من الخيوط اللامعه، وإعتمدت علي تسريحه شعر قصيرة، علي عكس إطلالتها المعتاده بالشعر الطويل.



وعلقت "عمر" علي الصورة قائله :"هذا هو الإطلاله المفضله لزوجي، انا بفضل الشعر الطويل، قولولي يا رفاق ايهم افضل الطويل ولا الشعر القصير







This is my husband's favourite look. I prefer my long hair though 🤫 What do you guys think Short hair or Long hair ? 🤔



وتبادل جمهور" مي" معها التعليقاات حيث قالو :" الأتنين حلوين، نجمتي المفضله، انا بفضل الشعر الطويل، إسمعي كلام زوجك".





وعن أعمالها الجديدة: "استعد لتقديم عملً سينمائيًا سيعلن عن تفاصيله قريبًا، إلى جانب مسلسل "لؤلؤ" والذي سيعد أول بطولة مطلقة لها على شاشة التليفزيون".







يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال وهنادي مهنى.