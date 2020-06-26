مي عمر تفاجئ جمهورها بإطلالة مختلفة وتعبر: "هذا ما يفضله زوجي"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:45 م
مي عمر
مي عمر
سيدة صادق


نشرت الفنانه مي عمر صورة لها بشعر قصير وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت"مي" في الصورة وهي ترتدي فستان فضي، به الكثير من الخيوط اللامعه، وإعتمدت علي تسريحه شعر قصيرة، علي عكس إطلالتها المعتاده بالشعر الطويل.

وعلقت "عمر" علي الصورة قائله :"هذا هو الإطلاله المفضله لزوجي، انا بفضل الشعر الطويل، قولولي يا رفاق ايهم افضل الطويل ولا الشعر القصير



This is my husband's favourite look. I prefer my long hair though 🤫 What do you guys think Short hair or Long hair ? 🤔

وتبادل جمهور" مي" معها التعليقاات حيث قالو :" الأتنين حلوين، نجمتي المفضله، انا بفضل الشعر الطويل، إسمعي كلام زوجك".


وعن أعمالها الجديدة: "استعد لتقديم عملً سينمائيًا سيعلن عن تفاصيله قريبًا، إلى جانب مسلسل "لؤلؤ" والذي سيعد أول بطولة مطلقة لها على شاشة التليفزيون".



يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال وهنادي مهنى.
مي عمر تفاجئ جمهورها بإطلالة مختلفة وتعبر: هذا ما يفضله زوجي

أخبار تهمك

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة وتوتنهام

منذ نصف ساعة

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

فرمان فايلر يحسم مصير صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة عرض ألميريا لضم صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعاً بعد قليل لبحث ملف سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

نجم بيراميدز يرد على عرض الزمالك

منذ ساعة و نصف

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ يوم

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وتوتنهام

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:32 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

08:40 ص

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

04:28 م

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

05:03 م

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!