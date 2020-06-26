الاستعلام عن العلاوات الخمس للمعاش الشهري عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي nosi.gov.eg الان

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:46 م
العلاوات الخمس
العلاوات الخمس
الاستعلام عن العلاوات الخمس للمعاش الشهري عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي nosi.gov.eg الان

لاحظنا بالساعات الاخيرة ارتفاعً ملحوظ في محركات بحث جوجل من أجل الاستعلام عن العلاوات الخمس برقم الهوية، وذلك عقب تعليق معالي الوزيرة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على ان يتم فتح ابواب موقع الوزارة بشكل رسمي اعتباراً من صباح يوم الآربعاء المقبل الموافق الرابع والعشرين من يونيو 2020، على ان يزداد بشكل كبير البحث من الآن من اجل معرفة تلك العلاوات الخمس.


الاستعلام عن العلاوات الخمس

اضافت معالي وزيرة التضامن الآجتماعي السيدة نيفين القباج على ان سيصبح بامكان السادة المواطنين بدءً من صباح يوم الآربعاء الموافق الرابع والعشرين من يونيو من اجراء الاستعلام بشكل الكتروني عن العلاوات الخمس التي من المقرر على ان يبدأ  صرفها اعتباراً من صباح اول ايام شهر يوليو، ليتم تفعيل تلك الخاصية الكترونية التي بامكان من خلالها المواطنين باستخدام رقم التأميني اجراء الاستعلام عن حالة استحقاق المعاش من عدمة، على ان تكون نسبة العلاوات الخمس لاكثر من 80% مقارنة بالاجر الاساسي الخاص بالمواطن، ليتم توجيه الدعوة من قبل الوزارة بالدخول على موقع وزارة التضامن واتمام الاستعلام عن تلك المستحقات بدل من الذهاب الى مكاتب التأمين.


خطوات الآستعلام عن العلاوات الخمس

سيتمكن جميع اصحاب العلاوات الخمس اعتباراً من صباح يوم الاربعاء المقبل من اتمام الآستعلام عن تلك العلاوات بشكل الكتروني فور الدخول على الرابط التالي “هنا“، واجراء الاستعلام بكل بساطة فور ادخال الرقم القومي والاسم الاول والرباعي وكافة البيانات المطلوبة الخاصة بالتأمين، التي بامكانكم مشاركتنا معنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل وسوف نوافيكم بكافة البيانات المطلوبة بالحال.

حتى الان يتواصل بحث جوجل من أجل الحصول على العلاوات الخمس بشكل الكتروني من خلال موقع وزارة التضامن الآجتماعي بالرقم القومي، وذلك مع اقتراب الفترة المخصصة لصرف تلك العلاوات.

يتواصل البحث على مدار الساعة حول معرفة العلاوات الخمس المقرر صرفها فى اول ايام شهر يوليو والتي لازالنا نتابعها معكم على مدار 24 ساعة لحين اتمام صرفها.

جميع اصحاب العلاوات الخمس اعتباراً من صباح يوم الاربعاء المقبل من اتمام الآستعلام عن تلك العلاوات بشكل الكتروني فور الدخول على الرابط الذي نقدمة لكم من خلال هذا الموضوع.

مازال البحث قائم مع اقتراب مواعيد اعلان العلاوات الخمس المقررة لشهر يوليو 2020 حيث سيتم تفعيل رابط الكتروني خاص لاجراء الاستعلام عن تلك العلاوات بشكل الكتروني، والذي سنتابعة معكم من خلال موقعكم دليل الوطن.

الاستعلام عن العلاوات الخمس للمعاش الشهري عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي nosi.gov.eg الان

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