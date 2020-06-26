البدري وبركات يجتمعان مع اللجنة الخماسية لتحديد احتياجات المنتخب

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:44 م
البدري وبركات
البدري وبركات
محمد جمال
تقرر تحديد يوم الأحد القادم موعدا لعقد جلسة بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ومحمد بركات مدير الفراعنة .

وتقرر إجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول يوم الاحد المقبل بدلا من السبت في حضور محمد بركات مدير المنتخب.

ويأتى الاجتماع للوقوف على احتياجات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة ووضعها موضع الأولوية ومعرفه ما وصلت اليه اللجنة من اقتراحات في اجتماعها مع مدربي أندية الدوري الممتاز  للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية

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محمد بركات عمرو الجنايني حسام البدري المنتخب

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