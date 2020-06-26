تعرف على نتيجة تظلمك على وحدات الإعلان الـ ١٢ للإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمجتماعات العمرانية، أنها ستقوم بلغق باب التظلمات يوم 30 يونيو القادم؛ بالنسبة للمواطنين الذين تم رفض طلبات حجزهم لوحدات سكنية ضمن الإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي لعدم انطباق شروط الأعلان عليهم.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في يوم 30 من شهر مايو الماضي انتهائها من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الـ 12 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، موضحة بالأسماء الذين وافقت على قبول طلباتهم، والمتقدمون الذين تم استبعادهم لعدم تطابق الشروط.

وتتيح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية معرفة المواطنين قبول تظلماتهم عن طريق الأتي:





أولا: الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري"https://bit.ly/2B3IN5x "

ثانيا: يتم إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب.

ثالثا:الضغط على مشاهدة نتيجة التظلم.

تفاصيل الإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي:

وسبق وأن أعلنت وزار الاسكان عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي طرح الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى خلال الفترة من 3/11/2019 : 12/12/2019، وتم مد الفترة حتى يوم 26/12/2019، نظراً للإقبال الكبير على سحب كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز للوحدات السكنية بالإعلان، ثم تم إعطاء مُهلة للعملاء المسددين للمقدمات حتى يوم 4/1/2020 لتسجيل بياناتهم على البوابة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين على جميع مشروعات الإعلان – البالغ عددها 33 مشروعاً موزعة على 8 محافظات من محافظات الوجه البحرى – 18345 مواطناً قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأُوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه بمراجعة موقف الطلبات المسجلة على مشروعات الإعلان تبين وجود 22 مشروعاً من مشروعات الإعلان، زاد عدد المتقدمين عليها، عن عدد الوحدات المتاحة، حيث تم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات، والبالغ عددها 12564 طلبا مقابل عدد 2783 وحدة سكنية موزعة بالمدن التالية: مدينة أبوخليفة (القنطرة غرب)، ومدينة الرياح (القنطرة غرب)، ومدينة القصاصين أم عزام، ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة الرحمانية، ومركز بدر، بمحافظة البحيرة، ومدينة المنزلة، ومدينة بلقاس، ومدينة نبـروه، بمحافظة الدقهلية، ومدينة أبو كبير، ومدينة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، ومدينة المحلة، ومدينة بسيون، ومدينة زفتى، ومدينة سمنود، ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، ومدينة أشمون، ومدينة تلا، ومدينة قويسنا، ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، ومدينة فوه، ومدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت مى عبدالحميد، إن نتائج الفرز للمناطق السابق ذكرها، أسفرت عن وجود 4702 طلب انطبقت عليه الشروط مبدئياً، و7862 طلبا لم تنطبق عليه الشروط، حيث يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين، الأولى، من خلال الدخول على الرابط الإلكترونى(https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفه موقفه، أما الوسيلة الثانية فمن خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومى إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التى تبلغ 3 جنيهات.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين المتقدمين الذين تم فرز طلباتهم، والبالغ عددهم 12564 مواطنا– ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق – تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

وذكرت مى عبدالحميد، أنه سيتم قصر إمكانية إرسال التظلم إليكترونياً – وليس من خلال أى وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومى للحاجز على الرابط التالى (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)والذى يتم إيضاحه للمواطنين فى الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما، حيث سيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم