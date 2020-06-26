الشباب يقترب من تجديد عقد عبد الله الحمدان

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الشباب السعودي بات قريبًا من تجديد عقد لاعبه عبد الله الحمدان، الذي ينتهي في يناير 2022.





وتريد إدارة الشباب حسم تجديد عقد اللاعب الدولي في المرحلة الحالية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب السعودي خلال تصفيات كأس العالم، وبطولة كأس الخليج الماضية.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة نادي الشباب قدمت للحمدان الحد الأعلى من سقف الرواتب المعتمد من قبل لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم السعودي.





وأوضحت المصادر أن الحمدان لم يرد على عرض النادي، ولا يزال يدرسه.



