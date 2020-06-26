هبوط أميان وتولوز من الدوري الفرنسي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة مشاركة 20 فريقا فقط في دوري الدرجة الأولى المحلي للعبة الشعبية في الموسم المقبل ليقضي بذلك على آمال فريقي أميان وتولوز في البقاء بين الكبار.

وهبط الفريقان بعد إلغاء الموسم مبكرا في أبريل الماضي نتيجة الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى لكن مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد علق هبوطهما في وقت سابق من الشهر الجاري وطلب من رابطة الدوري إعادة النظر في عدد الفرق التي ستشارك في الموسم المقبل 2020-2021.

لكن فرق البطولة صوتت يوم الثلاثاء الماضي لصالح استمرار مشاركة 20 فريقا في البطولة في الموسم المقبل دون تغيير.

ويوم الجمعة قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان إنه يتمسك بالالتزام بالاتفاق بين الرابطة والاتحاد الفرنسي الذي يغطي الفترة 2020-2024 والذي يتضمن بندا ينص على إقامة دوري الدرجة الأولى المحلي بمشاركة ما بين 18 و20 فريقا.

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