"صلاح" نقطة القوة التي قادت ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي
الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:31 م
الفجر الرياضي
قاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد سقوط منافسه المباشر مانشستر سيتي أمام تشيلسي أمس الخميس بهدف مقابل هدفين.
وبإمكان ليفربول تحقيق مجموعة من الأرقام القياسية كذلك، من بينها أكبر عدد من الانتصارات وأكبر حصيلة نقاط وأكبر فارق نقاط.
سيكون موسماً للتاريخ، لكن ما الذي يجعل فريق المدرب يورغن كلوب مثل هذه القوة التي لا يمكن إيقافها؟
في وجود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، يمتلك ليفربول ثلاثياً هجومياً من المستحيل تقريباً احتواء خطورته.
وبالإضافة لسرعتهما البالغة وقدراتهما الفتاكة على إنهاء الهجمات، يعد صلاح وماني بمثابة الحلم لأي لاعب وسط، ويقومان بانطلاقات ذكية وغير متوقعة دائماً.
وأحرز صلاح وماني 32 هدفاً في الدوري معاً هذا الموسم لكن البطل المجهول في الأمام هو مهاجم كلوب رقم تسعة الحديث فيرمينو، الذي يبذل كل ما في وسعه من أجل الفريق.
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