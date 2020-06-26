شاهد.. استعدادات مساجد الإسكندرية لاستقبال المصلين غدا (صور)
الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:31 م
دينا حسن- محمد رجب
أعمال النظافة والتعقيم بدأت على قدم وساق داخل المساجد في محافظة الإسكندرية عقب قرار مجلس الوزراء ببدء فتح المساجد اعتبارًا من غدٍ السبت داخل المحافظات، في إطار التعايش مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
إجراءات وقائية
التطهير والتعقيم شمل جميع مساجد المحافظة، وخاصة المساجد الكبرى مثل المرسي أبو العباس، الأمام البوصيري التي تحظى دائمًا باقبال المصلين عليها، وقد حرصت مديرية الأوقاف على تعليق لوحات ارشادية تتضمن ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الصلاة، منع السلام بالأيدي، حضور سجادة للصلاة خاصة بكل مصلي.
كما قامت الأوقاف بوضع علامات على سجاد المساجد، لتحديد نقطة وقوف كل مصلي على مسافة متباعدة بينهم، في إطار اجراءات الوقاية التي تشمل الحرص على التباعد الاجتماعي، لتجنب العدوى وانتشار الفيروس.
جولة تنفيذية
وتابع الشيخ محمد خشبه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عمليات تجهيز المساجد استعدادًا لفتحها غدًا السبت وقد رفقه فى هذه الجولة قيادات المديرية.
وتفقد الشيخ خشبة عدد من المساجد على رأسها مسجد سيدى أبي العباس المرسي، مسجد الإمام البوصيري، ومسجد شرق المدينة وغيرها من المساجد.
كما تابع فضيلته مع مديري الإدارات التجهيزات والاعدادات التي يقوم بها الأئمة والعما،ل لتهيئة المساجد للصلاة، وطالب رواد المساجد أن يكونوا على قدر المسئولية وأن يحافظوا على أنفسهم وغيرهم بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تمر هذه الأزمة.
ضوابط
وقد أعلن"خشبة" أمس الخميس خلال اجتماعه بمديرية الإدارات على ضوابط فتح المساجد، والتي جاءت كالتالي:
وشددت المديرية على:
١- عدم فتح دورات المياة الخاصة بالمساجد وغلقها غلقا تامًا.
٢- عدم فتح دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنازة أو عقود القران داخل المسجد.
٣- عدم فتح الأضرحة والمقامات نهائيًا وكذلك الابواب المؤدية لها.
٤- استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر
٥- عدم إقامة اى دروس أو محاضرات أو ندوات أو أى أنشطة داخل المسجد سوى أداء الصلوات فقط.
٦- تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد لأى أحد من غير العاملين بالأوقاف.
٧- عدم فتح مصليات السيدات.
٨- فتح المسجد قبل الاذان بعشر دقائق فقط وإقامة الصلاة عبر الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق بحيث تكون المدة التى يفتح فيها المسجد لأداء الصلاة لا تتجاوز النصف ساعة على الأكثر.
٩- الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا والمصليات وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد بالمنطقة نهائيًا يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية. وتحت أشرف المديرية بالضوابط المذكورة مع الالتزام بما يأتى:
أ- ضرورة ارتداء الكمامة إتيان كل مصلى بسجادة الصلاة الخاصة به.
ب- وضع علامة التباعد بين المصلين والالتزام بها.
ت- متابعة التطهير والتعقيم المستمر للمساجد ومتعلقاتها.
ج- يكون الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام أو تحت إشراف احد خطباء المكافأة وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف مدير إدارة وعامل أو مفتش وعامل أو إمام وعامل أو خطيب مكافأة وعامل أو مقيم شعائر وعامل أو رئيس قسم وعامل ليكونوا مسئولين عن تنفيذ كافة الإجراءات.
وأكدت المديرية أنه فى حالة مخالفة هذه التعليمات يتم غلق المسجد فورًا حتى زوال أزمة كرونا، كما أنه فى حالة ترك المفتاح مع أى احد من غير المنتسبين للأوقاف سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب فى ذلك.
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