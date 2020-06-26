شاهد.. استعدادات مساجد الإسكندرية لاستقبال المصلين غدا (صور)

أعمال النظافة والتعقيم بدأت على قدم وساق داخل المساجد في محافظة الإسكندرية عقب قرار مجلس الوزراء ببدء فتح المساجد اعتبارًا من غدٍ السبت داخل المحافظات، في إطار التعايش مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

التطهير والتعقيم شمل جميع مساجد المحافظة، وخاصة المساجد الكبرى مثل المرسي أبو العباس، الأمام البوصيري التي تحظى دائمًا باقبال المصلين عليها، وقد حرصت مديرية الأوقاف على تعليق لوحات ارشادية تتضمن ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الصلاة، منع السلام بالأيدي، حضور سجادة للصلاة خاصة بكل مصلي.





كما قامت الأوقاف بوضع علامات على سجاد المساجد، لتحديد نقطة وقوف كل مصلي على مسافة متباعدة بينهم، في إطار اجراءات الوقاية التي تشمل الحرص على التباعد الاجتماعي، لتجنب العدوى وانتشار الفيروس.