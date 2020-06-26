هل يُحقق ليفاندوفسكي المُستحيل ضد فولفسبورج ويُعادل رقم مولر؟

يسعي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم نادي بايرن ميونيخ إلى معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألمانية جيرد مولر، لكن هذا سيطلب أن يسجل هدّاف العملاق البافاري 7 أهداف دفعة واحدة في شباك فولفسبورج، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا السبت في ختام منافسات الدوري الألماني.





ولم يعد أمام ليفاندوفسكي /31 عاما/ مهاجم وهداف بايرن ميونخ سوى تسجيل سبعة أهداف في مباراة فريقه غدا أمام فولفسبورج لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالبوندسليجا وهو الرقم المسجل باسم مولر برصيد 40 هدفا سجلها في موسم 1971 / 1972 .





ومع صعوبة تسجيل هذا العدد من الأهداف في مباراة الغد ، يبدو أن رقم مولر سيظل صامدا لعام آخر على الأقل رغم الموسم المميز لليفاندوفسكي الذي اشتهر بتحطيم أكثر من رقم قياسي آخر على مدار السنوات الماضية.





وخلال هذا الموسم ، الذي خاض فيه بايرن 33 مباراة بالبوندسليجا حتى الآن، أحرز ليفاندوفسكي 33 هدفا وهو رقم يصعب على معظم اللاعبين بعيدا عن الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.





ولكن ليفاندوفسكي يبدو الآن أمام "مهمة مستحيلة" أو على الأقل شبه مستحيلة رغم سجله التهديفي الرائع أمام فولفسبورج بالتحديد.





وفي سبتمبر 2015، نزل ليفاندوفسكي إلى أرض الملعب كلاعب بديل في مباراة بايرن أمام ليفاندوفسكي لكنه لم يسجلا هدفا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أهداف وإنما أحرز خمسة أهداف في غضون ثماني دقائق و59 ثانية. فلماذا، لا يستطيع تسجيل سبعة أهداف على مدار الدقائق الـ90 حال مشاركته أساسيا في مباراة الغد.





ويتميز ليفاندوفسكي بتعطشه الدائم لهز الشباك.





وقال ليفاندوفسكي هذا الموسم : "عليك أن تحتفظ بالتركيز حتى عندما تسجل هدفا أو اثنين في المباراة".





وكانت هذه التصريحات بعدما سجل هدفين في غضون 15 دقيقة خلال مبارات الفريق أمام ريد ستار بلجراد الصربي في دوري أبطال أوروبا.





ويتسلم بايرن وليفاندوفسكي وباقي اللاعبين غدا درع البوندسليجا كما سيتسلم المهاجم البولندي جائزة هداف المسابقة للمرة الخامسة.





وكانت المرة الأولى التي يتوج فيها ليفاندوفسكي بلقب هداف البوندسليجا في موسم 2013 / 2014 عندما كان لاعبا في بوروسيا دورتموند ثم توج بها اللقب ثلاث مرات أخرى بعد انتقاله لبايرن وذلك في مواسم 2015 / 2016 و2017 / 2018 و2018 / 2019 .





ويحتل الألماني الدولي تيمو فيرنر مهاجم لايبزج المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة ولكن بفارق كبير حيث سجل 26 هدفا حتى الآن.





ويبدو أن ليفاندوفسكي من اللاعبين الذين ينضجون تدريجيا بتقدمهم في السن سواء من ناحية القدرات التهديفية أو مستوى الأداء بشكل عام ، فلم يعد زملاؤه يشكون من عدم تواجده داخل منطقة الجزاء أو عدم القيام ببعض واجبات المهاجم القناص داخل هذه المنطقة.





وإضافة للأهداف التي يسجلها ، ينخرط ليفاندوفسكي الآن في الأداء الجماعي لخدمة الفريق ومساعدة زملائه.





وقال هانزي فليك المدير الفني لبايرن : "روبرت يعلم تماما أن الفريق له الأولوية في التركيز وأن نجاح الفريق له الأهمية القصوى... لا يمكنك تحقيق النجاح بمفردك".





وسجل ليفاندوفسكي هدفين في آخر مباراة خاضها بايرن على ملعبه ولكنه صنع أيضا الهدف الأول للفريق في المباراة والذي سجله زميله جوشوا كيميتش ليفوز بايرن في هذه المباراة 3 / 1 على فرايبورج.





وقال فليك : "روبرت يحتاج أيضا لزملائه من أجل صناعة الأهداف له... ولكن من الواضح تماما أنه يحظى بقدرات هائلة في تسجيل الأهداف وصناعتها".





ويرتبط ليفاندوفسكي مع بايرن بعقد حتى 2023 ما يعني أنه سيسجل العديد من الأهداف الأخرى للفريق.





ووصف كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن تطور مستوى ليفاندوفسكي بأنه "مدهش" كما وصفه بأنه "عامل مهم بالفعل" في نجاح الفريق.



