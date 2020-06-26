نجم بيراميدز يرد على عرض الزمالك

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:31 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
رد نجم بيراميدز اف سي على وجود مفاوضات جادة من الزمالك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض نبيل عماد "دونجا" متوسط ميدان نادي بيراميدز، الانتقال إلى الزمالك في الصيف مفضلا الاحتراف الخارجي.

وأبلغ دونجا بعض الوكلاء الذين عرضوا عليه الرحيل للزمالك، رفضه تماما فكرة الانتقال إلى الفارس الأبيض.

وأكد دونجا أن نادي الزمالك فريق كبير ويحترمه كثيرا لكنه يرغب في الانتقال إلى أوروبا خاصة بعد وجود عرض رسمي من ألميريا الإسباني.

ويأمل الزمالك في خطف نبيل عماد دونجا في الصيف، باعتباره نجم المنتخب المصري والذي يجيد اللعب في منطقة الوسط، ويتميز بالقوة والسرعة.

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نبيل عماد دونجا رياضة بيراميدز الزمالك

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