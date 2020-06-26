شيري عادل تفاجئ جمهورها بصورة من إحدى المناطق الساحلية

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نشرت الفنان شيري عادل صورة وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت "شيري" في الصورة من أمام البحر في إحدي المناطق الساحليه، وكانت ترتدي شيميز أبيض مطرز من الخلف وتنظر في رقه، تاركه شعرها الأصفر الكيرلي منطلقاً.



وتبادل جمهور "عادل" معها التعليقات حيث قالو:"إيه القمر دا، شو حلوه الله يحميكي، أفشل ممثله بالنسبه لي، جميله ومبدعه "





يشار إلي أنه ستعود الفنانة شيرى عادل إلى الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب الفترة الماضية، بمسلسل "إلا أنا" حيث بدأت تصوير حكاية جديدة تقوم ببطولتها بعنوان "أمر شخصي" مع المخرج محمود كامل.



يذكر ان مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".