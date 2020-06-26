عاجل.. الاتحاد الأفريقى يعقد اجتماعاً بعد قليل لبحث ملف سد النهضة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:10 م
سد النهضة
سد النهضة

يعقد الاتحاد الأفريقى، بعد قليل، اجتماع عاجل بمقره فى عاصمة أثيوبيا أديس أبابا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛لبحث تطورات ملف سد النهضة والنقاط الخلافية بين الثلاث دول.
 
ويرأس الاجتماع رئيس جنوب افريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى سيرسيل رامافوزا، بمشاركة مكتب الاتحاد الحالى المكون من "مصر ومالى والكونغو الديمقراطية وكينيا بالاضافة لرئيس وزراء السودان وإثيوبيا".

هذا وقد وقررت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن، خلال شهر يونيو الجاري، قيام المجلس بالنظر في موضوع سد النهضة في جلسة مفتوحة سوف تعقد خصيصا لهذا الغرض يوم الاثنين القادم، وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، إذا ما رغبت المشاركة وذلك فى تطور هام ارتباطاً بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذى تقدمت به جمهورية مصر العربية مصر فى يوم الجمعة الماضي الموافق 19 يونيو الجاري، بتناول مجلس الأمن لموضوع سد النهضة ومشاركة مصر فى جلسة المجلس التى سوف تتناول الموضوع، وقامت مصر باتصالات ومشاورات رفيعة ومكثفة خلال الايام الماضية مع الدول الاعضاء فى مجلس الأمن.

وفى هذا الاتجاه، قامت مصر بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة بمجلس الأمن خلال شهر يونيو الجارى، وعلى ضوء العلاقات الثنائيةالوطيدة بين البلدين والتى تجمع كذلك بين الرئيسين السيسى وماكرون، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، التى كانت قد استضافت فى واشنطن عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان.

وكانت الولايات المتحدة حريصة على عقد جلسة لمجلس الأمن؛ حيث قدمت فى هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة؛ وهى الجهود التى أسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبعد مشاورات مضنية مع الدول الاعضاء بالمجلس فى الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم من حساسية وطابع فنى، وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة يوم الاثنين 29 يونيو الجارى.

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سد النهضة الاتحاد الأفريقى الاتحاد الأفريقى أفريقيا

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