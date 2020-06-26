حقيقة عرض ألميريا لضم صفقة الأهلي المُنتظرة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:04 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
نفى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، دخول نادي ألميريا الإسباني في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء قوية، خلال الأيام الماضية حول تدخل تركي آل الشيخ مالك النادي الإسباني، للتعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، مع بداية الموسم الجديد.

وأكد مجلس المقاولون، أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح وأن اللاعب لم يتلقى أي عروض أوروبية، ولكنه يمتلك عرضًا من النادي الأهلي، بالميركاتو الصيفي.

ومن ناحية أخرى منح أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر المعار إلى صفوف الجونة، موافقة مبدئية على اللعب ضمن صفوف ذئاب الجبل على سبيل الإعارة، في صفقة تبادلية بين الطرفين.

ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، لتعويض رمضان صبحي والمحتمل رحيله بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

وطلب مسؤولو المقاولون برئاسة محسن صلاح، الحصول على خدمات الثنائي حسين السيد "مارسيلو" المعار إلى الصفاقسي بالإضافة إلى ريان، من أجل إتمام الصفقة.

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