نشرة حوادث الفجر: انتحار مسن بالمطرية وضبط 15 متهما بالإتجار في المخدرات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:05 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك" بشبرا الخيمة
ضبطت مديرية أمن القليوبية، مرتكبي واقعة مقتل سائق "توك توك" بشبرا الخيمة وتبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بحافة ترعة الإسماعيلية.
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في لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يساعد مواطن في إصلاح عطل سيارته
قام أمن القاهرة بتلبية استغاثة أحد المواطنين ومساعدته في إصلاح عطل السيارة أعلى الطريق الأوسطي، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الداخلية.
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ضبط 15 متهما بالإتجار في المخدرات
تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.
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"قطع شراينه".. النيابة تعاين موقع انتحار مسن المطرية
انتقل فريق من نيابة المطرية، لمعاينة موقع انتحار مسن داخل شقته بدائرة القسم المطرية، وتبين من مناظرة الجثة أنها لرجل ستيني العمر وبها قطع بشرايين يده اليمين مما أدت إلى نزيف شديد والوفاة فى الحال.
وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني من مرض مزمن في "القلب" منذ سنوات ولكن فى الفترة الأخير أشتد عليه المرض والألم ولم يستطع التحمل فقرر التخلص من حياته.
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بخور ومسك.. التحقيق مع 4 متهمين لتنقيبهم عن الآثار بالتبين
قررت نيابة التبين، حبس 4 متهمين من بينهم 3 سائقين وعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار، بواسطة الاستعانة بالسحر والشعوذة في أثناء التنقيب، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.
كما تحفظت النيابة على المضبوطات المستخدمة فى عملية الحفر.
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حجز صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في السيدة زينب
أمرت نيابة السيدة زينب بمحكمة جنوب القاهرة، حجز صاحب شركة لحيازته على 12 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، 24 ساعة على ذمة التحريات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الصحيفة الجنائية للمتهم كما تحفظت على المضبوطات تمهيدا للاعدامها، ووجهت له النيابة تهمة الغش التجارى على جمهور المستهلكين.
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