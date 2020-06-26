مسلسل ليه لا الحلقه 11 | ننشر مواعيد عرض مسلسل امينة خليل الجديد (ليه لا) الحلقة الحادية عشر عبر منصة شاهد "VIP" الرقمية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:04 م
مسلسل ليه لا الحلقه 11
مسلسل ليه لا الحلقه 11

مسلسل ليه لا الحلقه 11 | ننشر مواعيد عرض مسلسل امينة خليل الجديد (ليه لا) الحلقة الحادية عشر عبر منصة شاهد "VIP" الرقمية 

ينتظر عشاق مسلسل ليه لا الحلقه 11 الذي تخوض بطولته الفنانة أمينة خليل عرض الحلقة الحادية عشر، وذلك بعد أن اشتدت أحداث المسلسل إثارة خلال الحلقات السابقة.

مسلسل ليه لا الحلقه 11
ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل ليه لا الحلقه 11 الحادية عشر في تمام الساعة 12:30 صباحًا الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

مسلسل ليه لا الحلقه 11
ويعرض مسلسل ليه لا الحلقه 11 عبر المنصة الرقمية شاهد "VIP" التابعة لمجموعة قنوات "MBC" الفضائية، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتكون مسلسل ليه لا بطولة أمينة خليل من 15 حلقة فقط.

قصة مسلسل ليه لا 
أثارت أحداث الحلقة الأولى الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة العمل الجرئية حيث تدور قصة مسلسل ليه لأ في إطار اجتماعي حيث يناقش فترة جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار والصراع ما بين التشبث بالتقاليد ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

وتجسد بطلة العمل أمينة خليل دور فتاة تدعى "عاليا" وتبلغ من العمر 31 عامًا وتقرر الاستقلالية في حياتها الشخصية والعملية وقامت بالهرب من زواجها يوم حفل الزفاف، وتستكمل أحداث المسلسل بشعور أمينة خليل بأنها شخصية منبوذة بشكل كبير في المجتمع بسبب هذا التصرف غير المألوف.

أبطال مسلسل ليه لا
مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎

دينا مراجيح تتسبب في أزمة لصناع مسلسل ليه لا
وتسببت دينا مراجيح وصديقها "جو" أحد مشاهير السوشيال الميديا في حدوث أزمة لصناع مسلسل "ليه لأ"، وذلك بعد أن ظهرا سويًا في مشهد ضمن أحداث العمل برفقة الفنانة أمينة خليل، وتعرض المسلسل لهجوم شديد بسبب عدم تقبل ظهورهم بسبب المحتوى "غير الهادف والمبتذل" الذي يقدمه الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى النفيض وجود موهوبين ودارسين ونقابيين لا يجدون مشهدا يجسدونه أمام الكاميرات، وفق المتابعين.‏

مسلسل ليه لا الحلقه 11 | ننشر مواعيد عرض مسلسل امينة خليل الجديد (ليه لا) الحلقة الحادية عشر عبر منصة شاهد "VIP" الرقمية 

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