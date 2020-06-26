ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج ليفربول باللقب

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حسم نادي ليفربول الإنجليزي رسميا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعد أن غاب اللقب عن الريدز لمدة 30 عام كامل.

وتمكن ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعد أن سقط نادي مانشستر سيتي أقرب منافسيه في فخ الهزيمة على يد تشيلسي أمس الخميس بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل ليفربول حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٨٦ نقطة.

ويستعرض لكم  موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب حسم ليفربول اللقب كالآتي: 

1- ليفربول 86 نقطة.
2- مانشستر سيتي 63 نقطة.
3- ليستر سيتي 55 نقطة.
4- تشيلسي 51 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 49 نقطة.
6- وولفرهامبتون واندررز 49 نقطة.
7- توتنهام 45 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.
9- كريستال بالاس 42 نقطة.
10- إيفرتون 41 نقطة.
11- أرسنال 40 نقطة.
12- بيرنلي 39 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 39 نقطة.
14- ساوثهامبتون 37 نقطة.
15- برايتون 33 نقطة.
16- واتفورد 28 نقطة.
17- وست هام يونايتد 27 نقطة.
18- بورنموث 27 نقطة.
19- أستون فيلا 27 نقطة.
20- نوريتش سيتي 31 نقطة.


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