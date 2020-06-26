إيران: 2628 إصابة و134 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 2595 أمس الخميس، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 217724، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وسجلت طهران، 109 وفيات جديدة بالفيروس اليوم الجمعة، مقابل 134 أمس الخميس، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس فيها إلى 10239.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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