الإمارات: تسجيل 410 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ35 ألفا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، 410 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. 

وبذلك يرتفع مجموع الحالات المسجلة 46 ألفا و973 حالة، حيث ذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 310 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 304 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 35 ألفا و469 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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