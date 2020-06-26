الصحة السعودية: تسجيل 3938 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 174577 حالة مؤكدة، بزيادة 3938 إصابة عن المسجلة أمس.





وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 120471 حالة (69% من إجمالي الإصابات المسجلة).





وأعلنت الوزارة، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1474 حالة وفاة، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة 52632 حالة، منها 2273 حالة حرجة.





وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي أعلن أمس عدة إرشادات للترفيه بسلامة وصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .





وشدد العبد العالي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل المواصلات، وتجنب الأماكن المزدحمة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وتجنب الباعة الجائلين، والتأكد من أماكن ألعاب الأطفال والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة، وأخيراً ضرورة عزل الشخص لنفسه عند الشعور بالأعراض.





وفي سياق آخر، أكد متحدث الصحة أنه لم يتم رصد أي عودة للإصابة بكورونا لأي متعاف من الفيروس في المملكة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



