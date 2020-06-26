إصابة 3 أشخاص في حادثة بمدينة غلاسكو الاسكتلندية

أُصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في حادث وقع في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، حسبما قالت شاهدة عيان لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، بعد أن أكدت الشرطة، أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.





وأضافت الشاهدة، إنها شاهدت أشخاصًا ملطخين بالدماء تعالجهم خدمات الطوارئ والشرطة المسلحة في الموقع حوالي الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، كما ذكرت وكالة "رويترز".





وقالت شرطة جلاسجو الكبرى: "خدمات الطوارئ تتعامل حاليًا مع حادثة في شارع ويست جورج في جلاسجو".





وأضافت: "الشارع مغلق حاليًا ويُطلب من الجمهور تجنب المنطقة في الوقت الحاضر. الوضع موجود في هذا الوقت ولا يوجد خطر على عامة الناس.





وقال اتحاد الشرطة الاسكتلندي، إنه على علم بتقارير تفيد أن ضابط شرطة طعن في الحادث.



