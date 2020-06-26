‎أبو ريدة: مليون دولار منحة من فيفا من أجل استئناف النشاط

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:45 م
‎أبو ريدة
‎أبو ريدة
علي نبوي
‎أعلن المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم  وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، أن الفيفا قرر منح مليون دولار للأندية من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ جائحة كورونا. 

‎وأوضح أبو ريدة أنه عرض خلال الاجتماع الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأندية المصرية والأفريقية من أجل استئناف النشاط خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس لمجلس فيفا برئاسة السويسري جياني انفانتينو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

‎وقال أبوريدة إنه تحدث عن احتياجات الأندية المصرية والأفريقية قبل استئناف النشاط، كما شاركه العديد من زملائه في المجلس نفس وجهة النظر في بلدانهم وقاراتهم المختلفة، ما تم على أثره اتخاذ القرار الفوري بصرف تلك المساعدة المالية العاجلة.

‎وقرر فيفا منح كل اتحاد محلي مساعدة مالية فورية إضافية تبلغ مليون دولار، من أجل مساعدة تلك الأندية في تحمل أعبائها المالية الكثيرة الناتجة عن جائحة كورونا ودعما لتلك الأندية لاستئناف نشاطها المتوقف منذ حوالي ثلاثة أشهر.

‎ أبوريدة أشار إلى أن مثل هذا القرار يصب في مصلحة استئناف النشاط الكروي في مصر وفقا لقرار الحكومة المصرية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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هاني أبو ريدة الدوري المصري استئناف النشاط اتحاد الكرة أبو ريدة

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