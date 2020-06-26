عاجل.. الشرطة البريطانية: حادث طعن في بمدينة غلاسكو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى جراء عملية طعن في في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، فيما أفادت مصادر أمنية، أن قوات الأمن أطلقت النار على منفذ الهجوم وقتلته.

وأكدت الشرطة البريطانية، أنها تتعامل مع حادث طعن نفذت في وضح النهار في أحد شوارع وسط المدينة بمدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وأشارت شرطة المدينة، إلي إغلاق شارع ويست جورج الذي وقع فيه الحادث، وحثت المواطنين على الابتعاد عنه، مضيفة: "الوضع قد تم احتواؤه وليس هناك أي خطر على الجمهور الآن".

وذكرت صحيفة "ذا صان" البريطانية، نقلا عن شهود عيان، إن شخصا هاجم بسكين المارة في الشارع بشكل عشوائي، فيما أكد أحد شهود العيان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هناك نحو ستة مصابين جراء الحادث.

وأكد اتحاد الشرطة الاسكتلندية، أن هناك تقارير مفادها أن ضابطا شرطيا بين المصابين، فيما نشرت وسائل إعلام صورا تظهر قوات للشرطة البريطانية وسيارات إسعاف وسط غلاسكو.

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