رفع 14 طن مخلفات صلبة خلال حملة لتنظيف قاع البحر بسفاجا (صور)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:44 م
الحملة
الحملة
تابعت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، استمرار الحملة المبكرة لتنظيف قاع مياه البحر الأحمر، حيث تم رفع 14 طن من المخلفات الصلبة منها 9 طن من قاع البحر و5 طن من الشاطئ وذلك بالاشتراك مع الجهات المهتمة بالبيئة. 

وأكدت "المغربي" أنه ضمن تفعيل مبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقها رئيس الجمهورية، استمرت الحملة في تنظيف الشواطئ على مارينا الألومنيوم بسفاجا لمدة يومين فى أولى انشطة المبادرة لحماية التنوع البيولوجي. 

وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن المبادرة تمكنت اليوم من جمع 14 طن خلال اليومين السابقين من قاع البحر والبر مخلفات متنوعة. 

وأضافت أنه حفاظًا على سلامة وصحة المشاركين يتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين المشاركين وتقسيمهم إلى مجموعات مكونة من 5 غواصين وتعيين المهام لهم، وتم التشديد عليهم في حالة الاتصال بشخص مريض إحضار شهادة طبية من مركز مختص في طب الأعماق قبل المشاركة.

ولفتت إلى أنه شارك في الحملة من مدينة سفاجا عدد من الجهات المشاركة منها جهاز شؤن البيئة - قطاع المحميات الطبيعية وجمعية هيبكا للحفاظ علي البيئة وادارة شؤن البيئة وادارة النظافة وادارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا - وغرفة سياحة الغوص بالبحر الاحمر وشركة النور ٢ للنظافة ومركز غطس دون وثري ترتل ويونيتد دايفرز-براكودا -نيمو-فريدوم ومركز غطس abc دريم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
رفع 14 طن مخلفات صلبة خلال حملة لتنظيف قاع البحر بسفاجا (صور)
رفع 14 طن مخلفات صلبة خلال حملة لتنظيف قاع البحر بسفاجا (صور)
رفع 14 طن مخلفات صلبة خلال حملة لتنظيف قاع البحر بسفاجا (صور)
رفع 14 طن مخلفات صلبة خلال حملة لتنظيف قاع البحر بسفاجا (صور)
رفع 14 طن مخلفات صلبة خلال حملة لتنظيف قاع البحر بسفاجا (صور)
رفع 14 طن مخلفات صلبة خلال حملة لتنظيف قاع البحر بسفاجا (صور)

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سفاجا حملة بوابة الفجر الشواطئ البحر الأحمر

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