رفع 14 طن مخلفات صلبة خلال حملة لتنظيف قاع البحر بسفاجا (صور)

تابعت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، استمرار الحملة المبكرة لتنظيف قاع مياه البحر الأحمر، حيث تم رفع 14 طن من المخلفات الصلبة منها 9 طن من قاع البحر و5 طن من الشاطئ وذلك بالاشتراك مع الجهات المهتمة بالبيئة.





وأكدت "المغربي" أنه ضمن تفعيل مبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقها رئيس الجمهورية، استمرت الحملة في تنظيف الشواطئ على مارينا الألومنيوم بسفاجا لمدة يومين فى أولى انشطة المبادرة لحماية التنوع البيولوجي.





وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن المبادرة تمكنت اليوم من جمع 14 طن خلال اليومين السابقين من قاع البحر والبر مخلفات متنوعة.





وأضافت أنه حفاظًا على سلامة وصحة المشاركين يتم تطبيق التباعد الاجتماعي بين المشاركين وتقسيمهم إلى مجموعات مكونة من 5 غواصين وتعيين المهام لهم، وتم التشديد عليهم في حالة الاتصال بشخص مريض إحضار شهادة طبية من مركز مختص في طب الأعماق قبل المشاركة.





ولفتت إلى أنه شارك في الحملة من مدينة سفاجا عدد من الجهات المشاركة منها جهاز شؤن البيئة - قطاع المحميات الطبيعية وجمعية هيبكا للحفاظ علي البيئة وادارة شؤن البيئة وادارة النظافة وادارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا - وغرفة سياحة الغوص بالبحر الاحمر وشركة النور ٢ للنظافة ومركز غطس دون وثري ترتل ويونيتد دايفرز-براكودا -نيمو-فريدوم ومركز غطس abc دريم.



